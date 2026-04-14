お笑いコンビ・次長課長の河本準一（５１）が、妻で元タレントの重元直美さんと昨年離婚していたことを１４日発売の週刊誌「週刊女性」が報じている。関係者によると、すでに離婚は成立しているという。同誌によると、２人は昨年春頃に離婚。河本は現在、家族で住んでいたマンションから出て行き、１人暮らしをしている。直美さんは、河本が代表を務める会社の役員を昨年９月に解任されていた。２人は２００３年３月に結婚。