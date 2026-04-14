戦闘終結に向けた米国とイランの協議が、成果なく終わったのは残念でならない。原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖の解除に向けた展望も開けなかった。このままでは、残り約１週間の停戦が崩れかねない。米国とイランは互いに攻撃を控え、戦闘の完全な終結に向けた外交努力を尽くす必要がある。米、イランの協議は仲介国パキスタンの首都イスラマバードで開かれ、米国のバンス副大統領、イランのガリバフ国会議長らが出