日清製粉ウェルナの恒例投稿【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）に本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。大谷が本塁打に呼応して祝福する日本企業に「すごい」とファンも注目している。大谷は初回先頭で迎えた第1打席で好投手デグロムが投じた初球、内角へ97.9マイル（約157.6キロ