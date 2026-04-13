公明党が自民党との連立政権を離脱すると表明してから１０日で半年が経過した。衆院議員は中道改革連合を結成するために離党した一方、参院議員と地方議員の合流は今も見通せていない。党勢低迷から抜け出せない中、公明として戦う来年春の統一地方選は公認候補の絞り込みを迫られる可能性もある。（服部菜摘）「過去を振り返るより、前を向いていく」公明の西田幹事長は１０日の記者会見で、連立離脱から半年が過ぎたことに