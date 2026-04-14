元巨人の江川卓氏が、１４日放送のＢＳフジ「プロ野球レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演する。番組では２回にわたって、江川氏が自らの半生を総ざらいする。前編となる今回の放送では、少年期を過ごした静岡・天竜川での石投げで大物の片りんを見せていた逸話から紹介。栃木の中学に転校して、いきなりノーヒットノーランを達成した伝説を披露した。作新学院高に入学後、１年生から大活躍して“怪物”というニックネー