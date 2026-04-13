巨人の石塚裕惺が逆方向に先制弾プロ野球・巨人の石塚裕惺内野手は12日、平塚で行われたファーム公式戦、DeNAとの試合に「4番・遊撃」で先発出場。2回に右翼ポール直撃の先制本塁打を放った。逆方向への一発にファンから「これが入るの意味わからん」など、喝采が上がっている。2回の第1打席、0-1からの2球目を捉えた。逆らわずにライト方向へ運んだ打球はそのままポールに直撃。先制の一発となった。2024年にドラフト1位で