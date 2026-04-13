【モデルプレス＝2026/04/13】タレントの辻希美が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を披露し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「彩りが綺麗で理想」ボリューム満点高1弁当◆辻希美、高1長男の弁当公開長男・青空（せいあ）くんが高校に進学して以降、弁当作りに試行錯誤していることをブログなどに投稿している辻。「今週も始まった！！」「まだまだ慣れないお弁当作り