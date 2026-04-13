辻希美、高1長男・青空（せいあ）くんのボリューム満点弁当公開「ウインナーの飾り切りすごい」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】タレントの辻希美が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男のために作った弁当を披露し、話題となっている。
【写真】38歳5児のママタレ「彩りが綺麗で理想」ボリューム満点高1弁当
長男・青空（せいあ）くんが高校に進学して以降、弁当作りに試行錯誤していることをブログなどに投稿している辻。「今週も始まった！！」「まだまだ慣れないお弁当作り頑張ります」とつづり、弁当の写真を投稿した。白米、レタス、焼いた肉、花の形に切ったウインナー、青菜、人参とピーマン、卵焼きが彩りよく詰められた黒い弁当箱や、フルーツが入った容器とふりかけが並んでいる様子を披露している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「彩りが綺麗で理想」「美味しそう」「参考になる」「栄養バランスもしっかり考えられてる」「ウインナーの飾り切りすごい」「フルーツついてるの嬉しい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「彩りが綺麗で理想」ボリューム満点高1弁当
◆辻希美、高1長男の弁当公開
長男・青空（せいあ）くんが高校に進学して以降、弁当作りに試行錯誤していることをブログなどに投稿している辻。「今週も始まった！！」「まだまだ慣れないお弁当作り頑張ります」とつづり、弁当の写真を投稿した。白米、レタス、焼いた肉、花の形に切ったウインナー、青菜、人参とピーマン、卵焼きが彩りよく詰められた黒い弁当箱や、フルーツが入った容器とふりかけが並んでいる様子を披露している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「彩りが綺麗で理想」「美味しそう」「参考になる」「栄養バランスもしっかり考えられてる」「ウインナーの飾り切りすごい」「フルーツついてるの嬉しい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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