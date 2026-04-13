マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地12日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で最終日が行われ、ロリー・マキロイ（英国）が通算12アンダーで連覇を達成した。大会公式Xがマスターズの伝統が表れた1枚の写真を公開。「全スポーツで最高のルール」「これは芸術だ」と反響を呼んでいる。スマートフォン全盛の現代には珍しい光景だった。マスターズ公式Xは「首位が全ての視