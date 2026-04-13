マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦・マスターズは現地12日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGC（7565ヤード、パー72）で最終日が行われ、ロリー・マキロイ（英国）が通算12アンダーで連覇を達成した。大会公式Xがマスターズの伝統が表れた1枚の写真を公開。「全スポーツで最高のルール」「これは芸術だ」と反響を呼んでいる。

スマートフォン全盛の現代には珍しい光景だった。

マスターズ公式Xは「首位が全ての視線を集める」と記し、1枚の写真を投稿。マキロイのショットを見守る大勢の観客が写されている。スマホを構える者は一人もおらず、プレーに没頭する姿が鮮明に捉えられている。

マスターズは観客を「パトロン」と呼ぶなど独自の伝統を大切にしており、携帯電話やノートパソコン、タブレットといった電子機器の持ち込みも禁止されている。米ゴルフ専門メディア「ゴルフウィーク」のシニアライター、ベス・アン・ニコルズ氏も自身のXでこの写真を引用し、「目を見張るような写真。携帯電話は永遠に禁止だ」と投稿した。

ファンからも「全スポーツで最高のルール」「マスターズを体験する上で断トツに最高の部分だ。皆がその場にいて、その瞬間を生きている」「もっと携帯電話禁止の場所を増やすべきだ」「10年前にマスターズに行ったが、一日中携帯がなく魔法のようだった」「これは芸術だ」「この伝統を守り続けよう」など称賛の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）