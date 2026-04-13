ハイデイ日高（さいたま市大宮区）の中華料理チェーン店「熱烈中華食堂日高屋」が、リニューアルした「黒酢しょうゆ冷し麺」を4月17日から期間限定で販売します。【えっ！】リニューアルは「黒酢しょうゆ冷し麺」だけじゃない？リニューアルされた新商品をもっと！同商品は、毎年夏季限定で発売しているメニューで、今回、販売開始以来、初めてリニューアル。スープに使用していた黒酢、リンゴ酢、レモン汁に加え、新たに華