◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子▽第２１節広島ＴＨ３―１東レ静岡（１２日、静岡・このはなアリーナ）バレーボールＳＶリーグ男子の東レ静岡は、本拠最終戦となる広島ＴＨ戦を１―３で落とし、３連敗を喫した。今季限りで現役を引退するリベロ山口拓海（２８）のホームラストゲームとなったが、勝利で花道を飾ることはできなかった。本職であるリベロで昨年２月９日以来の先発登録。後列中央から的確に指示を送り