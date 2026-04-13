◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 ▽第２１節 広島ＴＨ３―１東レ静岡（１２日、静岡・このはなアリーナ）

バレーボールＳＶリーグ男子の東レ静岡は、本拠最終戦となる広島ＴＨ戦を１―３で落とし、３連敗を喫した。今季限りで現役を引退するリベロ山口拓海（２８）のホームラストゲームとなったが、勝利で花道を飾ることはできなかった。

本職であるリベロで昨年２月９日以来の先発登録。後列中央から的確に指示を送り続け、守備を引き締めるとマッチ先取に貢献した。試合後の引退セレモニーでは花束を受け取り、あいさつ。「久しぶりのリベロでの出場。緊張していましたが、周りのチームメートが盛り上げてくれるし、みなさんの声援があったおかげで」と少し間をあけると、目は赤みを帯びた。「最後に自分が満足できるプレーができたと思います」

筑波大から２０２０年に加入、内定期間を含めて７季を東レ一筋で過ごした。今季は４２試合に出場。武田大周（２４）にポジションを譲り、リリーフレシーバーとして支えた。構想外と告げられ、引退を決意。今後は会社に残り、違う形で自身が目指していたリーグ優勝を応援していく。（伊藤 明日香）