Snow Man「SAVE YOUR HEART」MVサムネイル Snow Manが12日、オフィシャルYouTubeチャンネルで「SAVE YOUR HEART」のMusic Videoを公開した。【動画】公開されたSnow Man「SAVE YOUR HEART」MV「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、4月29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。本ドラマは、テレビ朝日