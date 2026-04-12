

Snow Man「SAVE YOUR HEART」MVサムネイル

Snow Manが12日、オフィシャルYouTubeチャンネルで「SAVE YOUR HEART」のMusic Videoを公開した。

【動画】公開されたSnow Man「SAVE YOUR HEART」MV

「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、4月29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。

本ドラマは、テレビ朝日土曜夜の「オシドラサタデー」4月クール放送中のドラマであり、宮舘涼太の連続ドラマ初主演作品である。＊毎週土曜よる11時00分〜放送中

本楽曲はSnow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲。

4月5日12時00分、Snow ManオフィシャルXに「0」と「1」からなる謎の数字の羅列が突如投稿された。この正体は、コンピュータが直接理解できる機械語「バイナリコード」であり、暗号化されたメッセージを解読すると「2026.4.12 21:00 SAVE YOUR HEART MV」となり、MVの公開日時を告知するものとなっていた。MVの世界観にリンクしたこの粋な演出に、ファンからは「2進数？？」「コンピュータの暗号か！？」「アンドロイドからの通信だね！！！」と驚きの声が上がり、盛り上がりを見せた。

今回公開されたMV映像の舞台は、かつての文明の名残である巨大建造物が立ち並び、静止した未来が広がる400年後の地球。この荒廃した世界にリング状の宇宙船で降り立った最新のアンドロイドであるSnow Manが、無機質な大地を再生していく。瓦礫からの都市の再構築や植物が芽吹く様子を、サイバーパンク調のグラフィックで描写。中盤からのダンスシーンに伴って空間がコンクリートから緑へと変化し、終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、楽曲のタイトルである「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像となっている。