[4.12 プレミアリーグ第32節](シェルハースト パーク)※22:00開始<出場メンバー>[クリスタル・パレス]先発GK 1 ディーン・ヘンダーソンDF 5 マクサンス・ラクロワDF 23 ジェイディー・カンボDF 26 クリス・リチャーズMF 2 ダニエル・ムニョスMF 3 タイリック・ミッチェルMF 8 ジェフェルソン・レルマMF 19 ウィル・ヒューズFW 10 ジェレミ・ピノFW 11 ブレナン・ジョンソンFW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン控えGK 44 ワ