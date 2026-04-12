クリスタル・パレスvsニューカッスル スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](シェルハースト パーク)
※22:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 10 ジェレミ・ピノ
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 21 ティノ・リブラメント
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 10 アンソニー・ゴードン
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
控え
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 33 ダン・バーン
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
※22:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 10 ジェレミ・ピノ
FW 11 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 7 イスマイラ・サール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
オリバー・グラスナー
[ニューカッスル]
先発
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 3 ルイス・ホール
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 21 ティノ・リブラメント
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 10 アンソニー・ゴードン
MF 23 ジェイコブ・マーフィー
MF 67 ルイス・マイリー
FW 18 ウィリアム・オスラ
控え
GK 1 ニック・ポープ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 33 ダン・バーン
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります