魚のにおいが染みついたタオルを上手に洗濯する方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが、紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが洗っても取れない「魚の生臭さ」に効果的な“消臭術”です！公式アカウントは「魚をさばいた後や、釣りの後のタオル。『何度洗っても生臭さが取れない…』 そんな経験ありませんか？」と投稿。その上で「実は、魚のにおい