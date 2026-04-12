梅田サイファーの新曲「笑う」が、4月19日（日）に配信リリースされることが決定した。本楽曲は、昨年リリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲で、ユーモアと温かさに満ちた前向きな人生賛歌に仕上がっている。さらに、本作には『HAPPY RETENTION』収録楽曲のRemix音源として、「みんなのおかげ - みんなでRemix」「HAPPY RETENTION - Drum and 単位 Remix」の2曲