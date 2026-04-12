梅田サイファー、デジタルシングル「笑う」リリース決定。3rdアルバム発の新曲＆Remix2曲収録
梅田サイファーの新曲「笑う」が、4月19日（日）に配信リリースされることが決定した。
本楽曲は、昨年リリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲で、ユーモアと温かさに満ちた前向きな人生賛歌に仕上がっている。
さらに、本作には『HAPPY RETENTION』収録楽曲のRemix音源として、「みんなのおかげ - みんなでRemix」「HAPPY RETENTION - Drum and 単位 Remix」の2曲もあわせて収録される。
リリース発表にあわせ、楽曲のPre-add／Pre-saveもスタート。Apple MusicおよびSpotifyにて「笑う」を事前予約したユーザーは、特典として収録楽曲3曲の一部をいち早く楽しめるティザー動画を視聴することができる。
■Digital Single「笑う」
2026.4.19 Release
Pre-add / Pre-save https://UmedaCypher.lnk.to/warau
M1. 笑う (Prod. Cosaqu)
feat. テークエム, KOPERU, KBD, KennyDoes, HATCH, teppei & Cosaqu
M2. みんなのおかげ - みんなでRemix (Prod. KennyDoes & Cosaqu)
feat. テークエム, KennyDoes, KOPERU, peko, HATCH, YugaSoda, teppei, KBD, ILL SWAG GAGA, Cosaqu & KZ
M3. HAPPY RETENTION - Drum and 単位 Remix (Prod. KennyDoes)
feat. テークエム, HATCH, peko, KOPERU, KennyDoes & Cosaqu
■＜ONE MAN LIVE TOUR “RETURN OF THE 13”＞
【大阪】2026年7月5日(日) open 17:00 / start 18:00 Zepp Osaka Bayside
【愛知】2026年7月24日(金) open 18:15 / start 19:00 名古屋クラブクアトロ
【福岡】2026年7月26日(日) open 17:15 / start 18:00 DRUM LOGOS
【北海道】2026年8月9日(日) open 17:15 / start 18:00 PENNY LANE24
【東京】2026年8月11日(火祝) open 17:00 / start 18:00 Zepp Haneda(TOKYO)
【全国共通】
スタンディング \6,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
U-20 スタンディング \3,000 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
オフィシャル1次先行 4/4(土)21:00~4/13(月)23:59
https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/
関連リンク
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