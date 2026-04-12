＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが行われ、単独首位から出たウー・チャイェン（台湾）が5バーディ・3ボギーの「70」で回り、トータル10アンダーで逃げ切り優勝。昨年の「大王製紙エリエールレディス」以来、ツアー通算2勝目を挙げた。【写真】頭の位置がすごい…270ｙ砲の竹田麗央のスイング2打差の2位タイにはこの日「