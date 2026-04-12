混戦を抜け出したウー・チャイェンが逃げ切りV 女王・佐久間朱莉と岩井明愛が2位 連覇狙った安田祐香は5位
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが行われ、単独首位から出たウー・チャイェン（台湾）が5バーディ・3ボギーの「70」で回り、トータル10アンダーで逃げ切り優勝。昨年の「大王製紙エリエールレディス」以来、ツアー通算2勝目を挙げた。
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2打差の2位タイにはこの日「68」で回った岩井明愛と佐久間朱莉の2人が並び、3打差4位には岡山絵里が入った。ホステスプロで米国女子ツアーを主戦場とする竹田麗央と前年覇者の安田祐香は、稲垣那奈子、小林光希、吉田鈴と並んで4打差の5位タイで3日間を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝した高橋は1800万円を獲得した。 【最終ラウンドの上位成績】優勝：ウー・チャイェン（-10）2位：岩井明愛（-8）2位：佐久間朱莉（-8）4位：岡山絵里（-7）5位：竹田麗央（-6）5位：稲垣那奈子（-6）5位：小林光希（-6）5位：安田祐香（-6）10位：桑木志帆（-4）10位：仲村果乃（-4）10位：寺岡沙弥香（-4）10位：高野愛姫（-4）
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