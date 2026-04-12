人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に人気YouTuberへ出演交渉を実施。歌唱力の高さから助っ人として期待されるも、まさかの理由で辞退する場面があった。【映像】「声がかわいい」と反響が寄せられたみゆの電話出演4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、翌日正午に行われる「カラオケミッション」の助っ人を探すことになったメンバー。スカイピース・テオくんへの交渉成立