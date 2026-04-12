人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に人気YouTuberへ出演交渉を実施。歌唱力の高さから助っ人として期待されるも、まさかの理由で辞退する場面があった。

【映像】「声がかわいい」と反響が寄せられたみゆの電話出演

4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、翌日正午に行われる「カラオケミッション」の助っ人を探すことになったメンバー。スカイピース・テオくんへの交渉成立に続き、あむぎりが電話をかけたのが、日頃から親交のある登録者数278万人の人気YouTuber・ばんばんざいのみゆだった。

ひゅうがの父親が「アーティストだと思ってた」と“太鼓判”を押す歌声の持ち主であるみゆ。あむぎりが最高得点を尋ねると「96とか97？」と回答し、期待は一気に高まる。しかし、明日の出演を打診すると、「マジで行きたい」と言うものの深刻な懸念が打ち明けられた。

みゆは「今口が……。矯正をしてて、最近ワイヤーを変えたばっかりで、喋れない」と、物理的に歌唱が困難な状態であることを告白。まさかの理由にメンバーも「それはしょうがない」と、辞退を受け入れた。

こうしたやり取りに、視聴者からは「みゆちゃん無理なの残念すぎる」「それはしょうがないね」「仕方ない」といったコメントが寄せられたほか、「声かわいい」「オフすぎる笑」とみゆの声に対する反応も見られていた。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』（4月11日15時〜12日22時）内の通し企画。コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。