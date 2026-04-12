人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に超人気YouTuberへ出演交渉を実施。「翌日」という無茶な日程ながら出演OKの回答が得られると、視聴者から「激アツ」などの反響が寄せられた。【映像】コムドットと超人気YouTuberの生電話シーン4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、コムドットにある指令が下された。その内容は、「明日の正午『カラオケ』を行います。今から歌が上手