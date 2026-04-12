人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に超人気YouTuberへ出演交渉を実施。「翌日」という無茶な日程ながら出演OKの回答が得られると、視聴者から「激アツ」などの反響が寄せられた。

【映像】コムドットと超人気YouTuberの生電話シーン

4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、コムドットにある指令が下された。その内容は、「明日の正午『カラオケ』を行います。今から歌が上手い友人を遊びに誘ってください」というもの。この時点ですでに22時を回っていることから、メンバーは「え？」「けっこう急」と困惑の表情を見せる。

そんな中、ゆうたが初めに名前をあげたのが、登録者数400万人を超える人気YouTuber「スカイピース」のテオくん。他の4人も「歌めちゃくちゃ上手いからね」と納得の人選で、ゆうたがさっそく電話をかけてみることに。

アポなしの電話ながら、テオくんはすぐに応答。まずカラオケの最高点数を尋ねると、テオくんは「96、7点とかかな」と、歌唱力の高さをのぞかせる。

しかし、本題である「明日の正午に助っ人として来てほしい」という無茶振りに近い依頼を伝えると、テオくんは「スカイピースの撮影はないんで、予定は大丈夫そうなんですけど……」と、やや後ろ向きな様子。続けて、「今ちょうどパチンコ撮影が終わったところで、めちゃくちゃ喋ったから喉ガビガビなんだけど、大丈夫そうですか？」という懸念が明かされた。

すると、ゆうたがすかさず「うわー、じゃあ大丈夫っすわ（笑）」と冗談で突き放し、テオくんも「そこは『大丈夫です』って言って、俺が『頑張ります』で終わると思ったんだけど（笑）」とツッコミを入れ、仲の良さが伝わる掛け合いを見せた。

コムドットとテオくんのやりとりと、まさかの出演OKとの回答に、視聴者からは「テオにい！」「テオくんうれしすぎる！！！」「仲良いなー！」「スカイドット最高！」「テオくん来てくれるんだ激アツだね」「楽しみ」といった反響が続々と寄せられた。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』（4月11日15時〜12日22時）内の通し企画。コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。