【人気女子プロの魅力にアプローチ】【塩谷氏コラム】今の渋野日向子にはゴルフを遮断し、クラブを持たない休息が必要ですシーズン序盤ですが今季はベテラン勢の頑張りが目立ちます。「Vポイント×SMBCレディス」は笠りつ子（38）が5年ぶり7勝目をマーク。「アクサレディス」では永久シードまであと1勝に迫った申ジエ（37）が優勝争いに絡み、10カ月ぶりにツアー復帰した大山志保（48）の予選通過が話題になりました。長く現役を