【人気女子プロの魅力にアプローチ】

【塩谷氏コラム】今の渋野日向子にはゴルフを遮断し、クラブを持たない休息が必要です

シーズン序盤ですが今季はベテラン勢の頑張りが目立ちます。

「Vポイント×SMBCレディス」は笠りつ子（38）が5年ぶり7勝目をマーク。「アクサレディス」では永久シードまであと1勝に迫った申ジエ（37）が優勝争いに絡み、10カ月ぶりにツアー復帰した大山志保（48）の予選通過が話題になりました。長く現役を続ける女子プロは立場は違えどゴルフが好きという前提があり、どんなにつらくても戦うことが心底好きなんだと思います。

笠は試合後に、「もう40になる。このまま一人で生きていくのかな」と悩みを打ち明けました。

なかなか勝てずにシードを失い、自分の人生を考えた時期と重なったのでしょう。彼女はいつも明るく朗らかでケセラセラに見えます。そんな性格だから長くやってこれたのかもしれません。

申は目前に迫った30勝に向けて、休むことなく若手以上の努力を日々積み重ねています。大山は「自分が選んだ道を貫く」と体の痛みと闘いながら、ものすごい執念です。

みんな明確な目的があるのです。ただベテランになるとツアー転戦が生活のほとんどを占めて日々の暮らしも新鮮味が薄れます。それが毎年の繰り返しです。さらに若手の勢いもあって成績が伴わなければ注目されず、疎外感も覚えます。

私は幸い40歳過ぎに2勝できましたが、今より女子プロの層が薄かったこともあり、その年齢までギリギリ通用できたのでしょう。

でも現役生活の終わりは必ずやってきます。

私は自分の力でレギュラーに出られる限りは現役を続けるという目標があり、原動力でした。しかし49歳の時にQTに失敗して引退を決めました。

ゴルフ下手からプロ生活が始まり、10年かけて賞金女王になり2度もトップに立つことができました。結婚、2度の出産を経ても現役を続け、成績も下降していろんな取り組みをしたのですが、最後まで下り切ったらそこでなにか見えると考えたのです。実はスイングに対して絶対にこれだ、という答えがついに見つからなかった。自分のゴルフがよくわからずに競技生活が終わったのです。

引退して5日後に出会ったのが4スタンス理論です。それまで知らなかった体のことを勉強して、他人とスイングが違ってもいいんだと初めてわかったのです。それも最後までやり切ったからこそ新たな発見と出会え、今につながっています。

プライベートなど諸事情もありますが、許されるならば体力がある限り女子プロには一日でも長くツアーで戦い続けて欲しい。ずっと戦うからこそ最後には何物にも代えがたいご褒美に出会えるのだと思います。

（塩谷育代／プロゴルファー）