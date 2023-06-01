歌手の岩崎良美（６４）が１１日、東京・タワーレコード新宿店で、デビュー４５周年ライブアルバム発売記念イベントを開催。代表曲「タッチ」やアルバム収録曲の「涼風」、１９８６年の選抜高校野球入場行進曲「青春」など６曲を披露した。「タッチ」は今年、Ｂ’ｚの稲葉浩志がカバーし、ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣ大会応援ソングに起用された。３月１０日に東京ドームで行われたチェコ戦では、稲葉が試合前にライブで披露した。