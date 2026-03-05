WBC開幕戦はオーストラリアが2HRで完勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCでは、2024年プレミア12王者のチャイニーズ・タイペイとオーストラリアが激突。台湾が敗れる波乱の展開となった。その直後だった。Netflixで観戦していた野球ファンが思わず“反応”する事態となった。投手戦でゼロ行進した展開。5回に豪州は無死一塁からロビー・パーキンスの大会第1号とな