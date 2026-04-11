◇水泳日大・中大対抗競技大会（2026年4月11日東京アクアティクスセンター）競泳男子で8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、秋の愛知・名古屋アジア大会日本代表に決まっている中大3年の光永翔音は個人2種目、リレー2種目に出場。100メートル自由形で1位になるなど、中大の11大会ぶりの優勝に貢献した。4レースというタフな1日をこなした光永は、「（3月の）日本選手権は1日1種目でガチガチにテーパー（調整）を