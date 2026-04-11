タレント・宮川大輔が１１日放送の関西テレビ「モモコのオーソレみーよ！」にゲスト出演した。宮川は日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」を中心に、５０カ国以上でロケを経験。過去のＮＧロケについて聞かれると、「１万メートルからのスカイダイビング」と回答した。拒否した理由について、「宇宙服みたいなのを着て飛ばなアカン。ほんなら顔を映すカメラもないので、『ウワ〜』とか言ってるのを撮ってくれたらいいね