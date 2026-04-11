タレント・宮川大輔が１１日放送の関西テレビ「モモコのオーソレみーよ！」にゲスト出演した。

宮川は日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」を中心に、５０カ国以上でロケを経験。過去のＮＧロケについて聞かれると、「１万メートルからのスカイダイビング」と回答した。

拒否した理由について、「宇宙服みたいなのを着て飛ばなアカン。ほんなら顔を映すカメラもないので、『ウワ〜』とか言ってるのを撮ってくれたらいいねんけど、誰でもええやん。『これはちょっと』と言ってやめたんです」と説明。「１カ月後くらいのイッテＱのスタジオでＶＴＲ見たら、出川さんがそれをやってはって。『すげ〜』と思って」と自身が断った仕事を、出川哲朗が代打でこなしていたことを明かした。

「顔写ってないけど、ずーっと『耳痛〜い、耳痛〜い』と言って、めちゃくちゃ面白かったんです。断ったらアカンかったな」と体を張った出川の芸人魂に感服。「出川さんに『断ったヤツなんです。申し訳ございませんでした』と言ったんです。『そうなの。台本に宮川って書いてあったから、ミスプリントかと思ってた。全然いいよ、大丈夫だよ』って」と懐の広さも紹介していた。