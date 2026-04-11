セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気テレビアニメ「名探偵コナン」の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念して、コラボ商品6種を販売。【写真】えっ？ちょっとかわいすぎる！コナンコラボグッズ！蝶ネクタイ型 デニッシュ、千速と重悟のナポリタンも！コラボ商品は、同作の舞台が神奈川・横浜になっていることにちなんだ「コナンの魯肉飯（ルーローハン）」（680円、以下、税