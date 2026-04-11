セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気テレビアニメ「名探偵コナン」の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念して、コラボ商品6種を販売。

【写真】えっ？ ちょっとかわいすぎる！ コナンコラボグッズ！ 蝶ネクタイ型 デニッシュ、千速と重悟のナポリタンも！

コラボ商品は、同作の舞台が神奈川・横浜になっていることにちなんだ「コナンの魯肉飯（ルーローハン）」（680円、以下、税込み）や「千速と重悟の大盛ナポリタン」（594円）、江戸川コナンにちなんだ「コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび」（213円）、「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」（203円）、作中に登場する松田陣平をイメージした「松田の分解ちぎりパン（チョコクリーム）」（205円）、毛利蘭、鈴木園子、世良真純をイメージした「世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン」（421円）がラインアップ。

「コナンの魯肉飯」は、じっくり煮込んだ豚肉のうまみとスパイスの香りが堪能できる一品。「千速と重悟の大盛ナポリタン」は大盛サイズのナポリタンに薄削りのチーズをかけ、風の女神「萩原千速」の白い羽を表現しています。

「コナンのサッカーボール しらすわかめおむすび」は磯の香り豊かなシラスとワカメを混ぜ込み、さっぱりと食べやすい味わいに。「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」はデニッシュ生地の中に、なめらかなチョコクリームが詰まっています。

「松田の分解ちぎりパン（チョコクリーム）」は、ふんわりして柔らかい真っ黒なパン生地の中に、程よい甘さのチョコクリームが入っています。「世良・蘭・園子のなかよしふんわりシフォン」はふんわり軽い食感の生地に、なめらかなホイップクリームを合わせた商品で、とろける優しい味わいが楽しめます。

また、劇中のキャラクターをイメージした「セブンネット」限定商品も予約販売中です。