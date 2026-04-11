４月１１日の阪神９Ｒ・明石特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル、８頭立て）は３番人気のファームツエンティ（セン６歳、栗東・北出成人厩舎、父キズナ）が勝利。Ｇ１・９勝を挙げたアーモンドアイの初子でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアロンズロッド（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）や、Ｇ１・７勝を挙げたキタサンブラックの弟で武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアルマデオロ（牡