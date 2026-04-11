４月１１日の阪神９Ｒ・明石特別（４歳上２勝クラス、芝２４００メートル、８頭立て）は３番人気のファームツエンティ（セン６歳、栗東・北出成人厩舎、父キズナ）が勝利。Ｇ１・９勝を挙げたアーモンドアイの初子でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアロンズロッド（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）や、Ｇ１・７勝を挙げたキタサンブラックの弟で武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗のアルマデオロ（牡４歳、美浦・清水久詞厩舎、父レイデオロ）が出走した注目の一戦を制した。勝ち時計は２分２７秒４（良）。

残り１０００メートル付近から、逃げたアルマデオロと道中で２番手に押し上げたアロンズロッドによるマッチレースの様相に。直線でも２頭が抜け出したが、最後にファームツエンティが差しきった。アロンズロッドが２着、アルマデオロは３着だった。

ちなみにアーモンドアイは２０１７年８月６日に新潟でデビューし、キタサンブラックは同年暮れの有馬記念で引退。同時に現役だった時期はあるが、もちろん対戦経験はない。