◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人・マタ―ヤクルト・山野太一（１８時・東京ドーム）◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ・東克樹―広島・ターノック（１４時・横浜）◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日・大野雄大―阪神・伊原陵人（１４時・バンテリンドーム）◆パ・リーグ日本ハム・伊藤大海―ソフトバンク・上沢直之（１４時・エスコンＦ）◆パ・リーグ楽天・早川隆久―オリックス・九里亜蓮（１４時・楽天モバイル）◆パ