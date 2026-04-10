こちら小山町にある「道の駅すばしり」です。10日も営業していますが、実はその運営会社、先月末で町との指定管理者契約が終了しています。今月からは、新たな指定管理者による営業が始まる予定でしたがそれができない状況なのです。一体この道の駅で何が起こっているのでしょうか？全国に1200か所以上ある道の駅で富士山に一番近いのが小山町にある「道の駅すばしり」。年間30万人以上が訪れる人気の施設です（訪れた人コメント）