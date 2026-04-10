サッカー元日本代表のMF本田圭佑（39）が10日、シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）と選手契約を締結した。クラブが発表した。2026年下半期に開幕するシンガポール・プレミアリーグや国際大会に向けて、今後チームに合流する予定。本田にとって11カ国目の挑戦となる。本田は「この度、FCジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっ