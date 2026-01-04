サッカー元日本代表のMF・本田圭佑さんが2026年1月4日、米トランプ政権によるベネズエラに対する軍事作戦をめぐり、Xで持論を展開した。「世界の警察が再始動したって感じ」米トランプ大統領は日本時間4日未明に会見を開き、ベネズエラの首都・カラカスなどを攻撃し、反米で知られるマドゥロ大統領を拘束したことを発表。適切な政権移行が実現するまでのあいだ、米国がベネズエラを運営すると説明した。本田さんは4日、Xに「アメリ