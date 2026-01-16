¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡££±·î12Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£¶Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç´Ñ½°¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»î¹ç³«»Ï£²ÆüÁ°¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç¤­¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÛØÉñÂæ¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPanenka¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥­¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢