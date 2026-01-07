元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が6日、自身のSNSを更新し、日本を満喫した様子を公表した。フィーゴ氏は、現役時代はスペインの強豪バルセロナやレアル・マドリードなどでプレー。ポルトガル代表として活躍し日韓W杯にも出場した。卓越したボールコントロールで相手を抜き去り、味方のFWへアシストしチャンスメイクするなど、世界最高峰の技術で観客を魅了した。2000年にはバロンドール、2001年にはFIFA最優秀選手賞を受賞