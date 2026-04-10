クラブの公式サイトで発表サッカーワールドカップ（W杯）に3度出場した本田圭佑が、新たなクラブとの契約締結を発表した。11か国目となる新天地決定に、ネット上では衝撃が広がっている。突然の新天地発表だった。所属先はシンガポール1部のFCジュロン。2026-27シーズンより、アルビレックス新潟シンガポールからクラブ名が改められるチームの一員となることが、クラブの公式サイトで発表された。名古屋グランパスでプロ生活