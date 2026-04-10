UEFAチャンピオンズリーグ(CL)で使用される試合球は、2027年からナイキ社のボールに変更となるようだ。9日(現地時間)に欧州サッカー連盟(UEFA)が声明で明らかにした。ナイキ社は、今回UEFAと2027年から2031年までの4年契約を締結し、この契約期間内で行われるCLの他にUEFAヨーロッパリーグ(EL)、同カンファレンスリーグ(UECL)でも同社のボールが使用されることになった。CLでは2001年からアディダス社製のボールが使用されているが