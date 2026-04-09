浜崎あゆみ（撮影＝嘉茂雅之、三友鉄也） 歌手の浜崎あゆみが、デビュー28周年を迎えた4月8日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」をスタートさせた。2年間に渡るアジアツアーを経ての全国ツアーとなる。【写真】浜崎あゆみのステージに登場したお見送り芸人しんいち＆みなみかわ浜崎あゆみのデビュー28周年を祝うため、平日にもかかわらず全国、そしてアジア各