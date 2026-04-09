今年も県内では、クマの目撃情報が寄せられるようになりました。どうすれば暮らしの安全を守ることができるのかを考えるフォーラムが秋田市で開かれます。県の自然保護課が主催して開かれるのは「人とクマの共生を考えるフォーラム」です。ツキノワグマの出没が増え、県民の暮らしの安全が揺らぐなか、人とクマが共に生きるために必要とされている「棲み分け」について理解を深めます。国内のクマ研究の第一人者で茨城