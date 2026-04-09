今年もクマの目撃情報が相次ぐ 暮らしの安全を守るには？ 県が26日に「人とクマの共生を考えるフォーラム」を開催 秋田
今年も県内では、クマの目撃情報が寄せられるようになりました。
どうすれば暮らしの安全を守ることができるのかを考えるフォーラムが秋田市で開かれます。
県の自然保護課が主催して開かれるのは「人とクマの共生を考えるフォーラム」です。
ツキノワグマの出没が増え、県民の暮らしの安全が揺らぐなか、人とクマが共に生きるために必要とされている「棲み分け」について理解を深めます。
地域・行政・県民が一体となり、これからの秋田のあり方を考えるこのフォーラムは、申し込みをすればだれでも無料で参加することができます。
チラシの二次元コードの読み込みや、申込書のFAXや郵送、電子メールで申し込めます。
締め切りは17日(金)で、定員の800人に達し次第受付終了です。
【人とクマとの共生を考えるフォーラム】
◆日時
4月26日（日）13:30-16:00
◆場所
あきた芸術劇場ミルハス 中ホール
※県公式YouTube「webTVあきた」でオンライン配信も行います
◆内容
第1部 基調講演
「今、秋田で起きていること」山粼晃司氏（茨城県自然博物館館長）
「秋田県のクマの現状と対策」柏倉誠氏（県自然保護課長）
第2部 パネルディスカッション
＜パネリスト＞
・山粼晃司氏（茨城県自然博物館館長）
・小池伸介氏（東京農工大学大学院教授）
・星崎和彦氏（秋田県立大学教授）
・佐藤寿男氏（秋田県猟友会会長）
・鈴木健太知事
◆申込方法など、詳細は県公式ウェブサイトをご覧ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/95202