持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、九州・山陰・山口エリア限定で、新商品「焼鳥のり弁当」を、2026年4月15日(水)から数量限定で販売する。※価格は全て税込表記【画像】肉量2倍の”W”はこちら同商品は、高温の炭火で焼き上げた鶏もも肉と、コリコリとした食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げた一品。おかか昆布とのりを敷き詰めたライスにタレがしっかりと絡み、ちくわ天やきんぴら、小松菜と油揚げの