ほっともっと、炭火香る「焼鳥のり弁当」発売、肉量2倍の“W”も登場　683店舗限定販売

持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、九州・山陰・山口エリア限定で、新商品「焼鳥のり弁当」を、2026年4月15日(水)から数量限定で販売する。※価格は全て税込表記

【画像】肉量2倍の”W”はこちら

同商品は、高温の炭火で焼き上げた鶏もも肉と、コリコリとした食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げた一品。おかか昆布とのりを敷き詰めたライスにタレがしっかりと絡み、ちくわ天やきんぴら、小松菜と油揚げの和え物、だし巻き玉子など、焼鳥の美味しさを引き立てる「和の彩り」も添えられている。さらに、肉量が2倍になった「W焼鳥のり弁当(肉2倍)」も用意している。

「Hotto Motto (ほっともっと)」は、現在、2,423店舗展開中で、公式SNSで新商品情報を配信している。

〈商品概要〉

●焼鳥×のり弁 焼鳥のり弁当 650円

●焼鳥×のり弁 W焼鳥のり弁当(肉2倍) 890円

・発売日

2026年4月15日(水)

・発売店舗

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・鳥取県・島根県・山口県の「ほっともっと」683店舗(3月末現在)

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある